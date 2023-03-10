Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит по покупкам без PIN-кода
Сбербанк в тестовом режиме запустил использование повышенных лимитов для покупок без ПИН-кода, сумма операции в сети терминалов эквайринга финансовой организации может превышать одну тысячу рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.
«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций», — указал собеседник издания.
Функция на POS-терминалах Сбербанка доступна для бесконтактных карт как самого банка, так и других финансовых организаций.
РБК отмечает, что в некоторых терминалах в Москве уже можно совершить оплату картой без введения ПИН-кода на сумму более 2 тысяч рублей. При этом код требуется для покупок дороже 3 тысяч.
Между тем банки в России предложили снизить предельный размер денежных переводов самому себе с 1,4 млн до 300–600 тысяч рублей в месяц, напоминает телеканал «360».
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