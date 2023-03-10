Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

Сбербанк в тестовом режиме запустил использование повышенных лимитов для покупок без ПИН-кода, сумма операции в сети терминалов эквайринга финансовой организации может превышать одну тысячу рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

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«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций», — указал собеседник издания.

Функция на POS-терминалах Сбербанка доступна для бесконтактных карт как самого банка, так и других финансовых организаций.

РБК отмечает, что в некоторых терминалах в Москве уже можно совершить оплату картой без введения ПИН-кода на сумму более 2 тысяч рублей. При этом код требуется для покупок дороже 3 тысяч.

Между тем банки в России предложили снизить предельный размер денежных переводов самому себе с 1,4 млн до 300–600 тысяч рублей в месяц, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыСбербанк
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