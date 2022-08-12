Центробанк отозвал лицензию у «Кросна-Банка»

По данным ЦБ, организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты Центробанка, а также требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

«C 2019 года Кросна-Банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-Банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж», — подчеркивает регулятор.

Банк занимал 290 место в банковской системе РФ, пишет RT.

Ранее по иску ЦБ Арбитражный суд Пермского края решил принудительно ликвидировать местный «Проинвестбанк», напоминает Ura.ru. Кредитная организация была лишена лицензии Центробанка в апреле.

