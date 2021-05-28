Центробанк отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и у московского банка «ИРС». Об этом сообщается на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что в частности, «Заубер банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам и транзитные операции повышенного риска, пишет RT.

По величине активов, «Заубер банк» по состоянию на 1 апреля занимал 225-е место в банковской системе России, банк «ИРС» - 292-е место.

Сообщается, что выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 11 июня.