Центробанк отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и у московского банка «ИРС». Об этом сообщается на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что в частности, «Заубер банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам и транзитные операции повышенного риска, пишет RT.
По величине активов, «Заубер банк» по состоянию на 1 апреля занимал 225-е место в банковской системе России, банк «ИРС» - 292-е место.
Сообщается, что выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 11 июня.
А ранее Банк России аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка». Регулятор сообщил, что основанием для этого стало соответствующее ходатайство кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением собрания акционеров о добровольной ликвидации.
«Тексбанк» занимал 320 место в банковской системе РФ по величине активов, а также был участником системы страхования вкладов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Россияне вошли в десятку самых курящих стран мира
- На реке Лена разлились нефтепродукты
- Роспотребнадзор рассказал, как следует прививаться переболевшим COVID-19
- В России введут новую систему оплаты труда медиков
- СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
- В России появился риск дефицита яиц
- Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций
- Треть россиян хотели бы ходить в офис со своим животным
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая
- ФСБ РФ: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru