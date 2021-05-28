Центробанк отозвал лицензии у «Заубер банка» и банка «ИРС»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского «Заубер банка» и у московского банка «ИРС». Об этом сообщается на сайте регулятора. В ЦБ отметили, что в частности, «Заубер банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам и транзитные операции повышенного риска, пишет RT.

По величине активов, «Заубер банк» по состоянию на 1 апреля занимал 225-е место в банковской системе России, банк «ИРС» - 292-е место.

Сообщается, что выплаты вкладчикам банков начнутся не позднее 11 июня.

ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

А ранее Банк России аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка». Регулятор сообщил, что основанием для этого стало соответствующее ходатайство кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением собрания акционеров о добровольной ликвидации.

«Тексбанк» занимал 320 место в банковской системе РФ по величине активов, а также был участником системы страхования вкладов.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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