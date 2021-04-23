ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

Центробанк отозвал лицензию на совершение банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка, сообщается на сайте ЦБ.

Решение об отзыве лицензии было назначено 23 апреля. Банк России отметил, что «Проинвестбанк» искусственно улучшал финансовые показатели, чтобы скрыть реальное положение дел. Также банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора.

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Отмечается, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного гражданина.

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ФОТО: РИА Новости
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