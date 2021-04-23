ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»
Центробанк отозвал лицензию на совершение банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка, сообщается на сайте ЦБ.
Решение об отзыве лицензии было назначено 23 апреля. Банк России отметил, что «Проинвестбанк» искусственно улучшал финансовые показатели, чтобы скрыть реальное положение дел. Также банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора.
Отмечается, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного гражданина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- ЦБ отозвал лицензию у «Проинвестбанка»
- Соратник Горбачева рассказал о развале СССР из-за Кравчука
- МИД России предложил США восстановить сотрудничество в области кибербезопасности
- МВД разработало новые правила дорожного движения
- Медведев оценил отношения России и США словами о холодной войне
- Экономист рассказал, чем можно заменить систему SWIFT
- Стало известно, кому ждать увеличения роста пенсии с 1 мая
- Эксперт рассказал, куда отправиться туристам с постковидом
- Перечислены самые творческие представители рабочих профессий
- В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru