Центр «Моспром» организует переговоры промышленников с филиппинскими партнерами

В рамках байерской программы Центр «Моспром» организует свыше 100 онлайн-переговоров московских промышленных предприятий с филиппинскими дистрибьюторами с 21 августа по 1 сентября 2023 года. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции», — заявил руководитель департамента.

Ожидается, что в мероприятиях будут участвовать 10 компаний агропромышленного и промышленного сектора, ориентированных на экспорт. Кроме того, в переговорах примут участие изготовители пищевой продукции, в частности, хлебобулочных изделий, товаров для здорового питания и консервированных заготовок.

В частности, впервые продемонстрирует филиппинским партнерам продукцию производитель безалкогольных напитков «Очаково». По словам начальника отдела внешней экономической деятельности компании Олега Алексеева, Юго-Восточная Азия — перспективное направление для экспорта товаров. Он выразил надежду на то, что «Очаково» станет узнаваемым брендом на Филиппинах.

Центр «Моспром» поддерживает промышленный экспорт с 2019 года. Сотрудники занимаются мониторингом целевых рынков, исследуют рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Также они проводят аналитические исследования, позволяющие выбрать самую эффективную стратегию выхода на иностранные рынки. Также «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает московским предприятиям искать контрагентов и вести переговоры с потенциальными зарубежными потребителями, организует участие промышленников из Москвы в международных бизнес-миссиях и выставках.

В частности, благодаря поддержке «Моспрома» столичные экспортно ориентированные изготовители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и заключили партнерские соглашения с представителями Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Также экспортеры могут получить поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Здесь бесплатно оказывают помощь эксперты и аналитики, а также занимаются продвижением товаров на международных маркетплейсах, организуют онлайн-обучение и так далее. Данная платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

