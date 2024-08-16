Цена золота установила новый исторический рекорд

Цена золота преодолела исторический рекорд. На бирже Comex в ходе торгов сентябрьские контракты подорожали почти на 1,4% и торгуются 16 августа выше отметки 2493 доллара за тройскую унцию.

Как сообщает Trading Economics, скачок цен на драгоценный металл вызван повышенным спросом инвесторов на надежные активы на фоне нестабильной биржевой ситуации. Кроме того, на ситуацию влияет усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на Украине.