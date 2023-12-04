Цена на золото достигла рекордных $2100 за тройскую унцию

В 08:34 мск цена декабрьского фьючерса на металл составила $2107,15 за тройскую унцию. Золото подорожало на $17,7.

При этом фьючерс с поставкой в декабре на серебро прибавил 0,09%, до $25,317 за унцию.

В конце ноября стоимость золота достигла максимума за последние полгода и взлетела выше $2 тысяч, напоминает RT.

