Цена на золото достигла рекордных $2100 за тройскую унцию

Стоимость золота увеличилась почти на 1% и достигла рекорда, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex.

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В 08:34 мск цена декабрьского фьючерса на металл составила $2107,15 за тройскую унцию. Золото подорожало на $17,7.

При этом фьючерс с поставкой в декабре на серебро прибавил 0,09%, до $25,317 за унцию.

В конце ноября стоимость золота достигла максимума за последние полгода и взлетела выше $2 тысяч, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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