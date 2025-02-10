ЦБ заявил о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку

Продажи жилья в рассрочку вместо ипотеки растут в России, Центробанк и профильные ведомства обсуждают регулирование этой практики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

Как отметили в регуляторе, у рассрочки на жилье есть три основных риска. Так, ЦБ предупреждает о скрытом росте долговой нагрузки: задолженность перед застройщиком не передают в бюро кредитных историй, что может спровоцировать неправильную оценку нагрузки и даже дефолт покупателя при выдаче кредитов. Кроме того, регулятор обращает внимание на непрозрачность правил продажи, ухудшение экономики объектов и риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости эскроу-счетов.

«Наша цель — учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий», — подчеркнул представитель ЦБ.

Ранее эксперт рынка недвижимости, генеральный директор Roomba-service Алексей Назарычев заявил, что снижения цен на недвижимость в 2025 году не ожидается. В то же время застройщики могут искать компромиссы, например, скидки на конкретные лоты, пишет «Свободная пресса».

