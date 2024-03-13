ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по защите россиян от «раздолжнителей»
Банк России, Генпрокуратура и участники рынка обсуждают поправки в закон «О рекламе», запрещающие рекламу услуг «раздолжнителей» — организаций, предлагающих консультации по личному банкротству и «списанию долгов». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в крупной кредитной организации.
Глава департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский также сообщил, что кредиторы нацелены на решение проблемы с «раздолжнителями» и предлагают ряд мер для ограничения подобных рекламных кампаний в интернете. В свою очередь, представитель Центробанка подтвердил, что регулятор, Генпрокуратура и заинтересованные органы обсуждают «комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг».
В Банке России напомнили, что оказание юридических услуг россиянам не регулируется специальным законодательством.
«В этих условиях появляются отдельные компании, предлагающие... заведомо ложные решения проблем с долгами. Использование их услуг обычно приводит к финансовым потерям», — указал представитель регулятора.
Как сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законодатели не обсуждают запрет рекламы услуг «раздолжнителей». Вместе с тем парламентарий поддержал идею о введении таких ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru