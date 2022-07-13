ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
Более двух тысяч финансовых пирамид выявлено в РФ в первой половине 2022 года, сообщила пресс-служба Банка России. Как отмечается, это в 6,5 раз больше, чем годом ранее.
«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали вложения в якобы «нестандартные» инвестиционные проекты», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.
Кроме того, в ЦБ рассказали, что в этом году наметилась тенденция с дроблением крупных пирамид на более мелкие, причем 80% псевдофинансовых учреждений действуют только онлайн.
Ранее в ЦБ заявили о новой схеме, позволяющей мошенникам дистанционно управлять счётом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru