ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза

Более двух тысяч финансовых пирамид выявлено в РФ в первой половине 2022 года, сообщила пресс-служба Банка России. Как отмечается, это в 6,5 раз больше, чем годом ранее.

«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали вложения в якобы «нестандартные» инвестиционные проекты», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

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Кроме того, в ЦБ рассказали, что в этом году наметилась тенденция с дроблением крупных пирамид на более мелкие, причем 80% псевдофинансовых учреждений действуют только онлайн.

Ранее в ЦБ заявили о новой схеме, позволяющей мошенникам дистанционно управлять счётом.

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ФОТО: РИА Новости
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