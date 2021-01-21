«Известия»: транспортный налог для экологичных авто могут отменить в России

Минэкономразвития России рассматривает возможность снижения или отмены транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

Речь, в частности, идет об автомобилях на газомоторном топливе. Как ожидается, такая мера даст возможность улучшить экологическую обстановку в стране, а также уменьшить количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов от транспорта.

Также рассматривается возможность предоставления субсидий покупателям машин с объемом двигателя до 1 литра и стимулирования производителей экологичного транспорта.

Транспортный налог для автомобилей на газе в Подмосковье могут снизить на 50%

Как говорят в Минфине, отмена транспортного налога будет способствовать уменьшению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.

В 2020 году в России был установлен рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. В отчете компании говорится, что с начала 2020 года в стране зафиксирован 171 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, что втрое больше показателей 2019-го и на треть превосходит прежний антирекорд 2010 года.

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ФОТО: pixabay.com
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