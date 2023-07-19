Торговые центры спрогнозировали выход на доковидный уровень к концу 2024 года
Российские ритейлеры быстро окупят занятые торговые точки благодаря щадящим условиям аренды и тому, что после ухода зарубежных брендов в помещениях остался полноценный ремонт, сказал НСН Булат Шакиров.
Заполнение освободившихся торговых площадей стимулировало скачок развития отечественных брендов, они не преминули воспользоваться предоставленным шансом. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
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Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что агрессивный рост российских сетей одежды, начавшийся во второй половине 2022 года после ухода части глобальных брендов, может завершиться в 2024 году. Отмечается, что одной из причин этого станет заполнение почти всех качественных площадей. Шакиров подтвердил беспрецедентный рост российских брендов одежды.
«И 2022, и 2023 год были очень активными и характеризовались заполнением освободившихся площадей. Разумеется, это послужило стимулом для развития. В частности, огромные темпы роста продемонстрировала группа компаний Melon Fashion Group с брендами Love Republic, Zarina, Befree и Sela. Также они представили новый бренд Idol, под который зарезервировали часть помещений. Не отстает и Gloria Jeans, которая только на прошлой неделе открыла 11 магазинов по всей России в один день. Активно развиваются еще как минимум 15-20 российских брендов, в том числе и дизайнерские, например, SLAVA. Также демонстрируют приличные темпы небольшие магазины, например, 12 STOREEZ, N.O.M.I и Emka. Справедливости ради отмечу, что рост показывают не только российские, но и турецкие бренды. Радует то, что цены остались примерно на прежнем уровне», — сказал Шакиров.
Собеседник НСН также назвал сроки возвращения отрасли к доковидному уровню.
«В целом по качественным проектам заполнение произойдет к концу текущего года, а на доковидный уровень получится выйти при нынешнем развитии событий к середине-концу 2024 года», — заявил эксперт.
В заключение собеседник НСН выразил уверенность, что российские ритейлеры окупят занятые торговые точки.
«Напомню, что для иностранных ритейлеров зачастую условия договоров аренды были достаточно щадящими, после ухода зарубежных брендов с российского рынка они не стали более жесткими. К тому же, от многих помещений остался полноценный ремонт, включая торговое оборудование. Например, магазины H&M, покидая Россию, оставили первоклассный ремонт: некоторые магазины с полным набором оборудования проработали всего пару месяцев. Поэтому, естественно, окупаемость будет намного быстрее», — подытожил он.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявил, что компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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