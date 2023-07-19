Торговые центры спрогнозировали выход на доковидный уровень к концу 2024 года

Заполнение освободившихся торговых площадей стимулировало скачок развития отечественных брендов, они не преминули воспользоваться предоставленным шансом. Об этом НСН заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

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Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что агрессивный рост российских сетей одежды, начавшийся во второй половине 2022 года после ухода части глобальных брендов, может завершиться в 2024 году. Отмечается, что одной из причин этого станет заполнение почти всех качественных площадей. Шакиров подтвердил беспрецедентный рост российских брендов одежды.

«И 2022, и 2023 год были очень активными и характеризовались заполнением освободившихся площадей. Разумеется, это послужило стимулом для развития. В частности, огромные темпы роста продемонстрировала группа компаний Melon Fashion Group с брендами Love Republic, Zarina, Befree и Sela. Также они представили новый бренд Idol, под который зарезервировали часть помещений. Не отстает и Gloria Jeans, которая только на прошлой неделе открыла 11 магазинов по всей России в один день. Активно развиваются еще как минимум 15-20 российских брендов, в том числе и дизайнерские, например, SLAVA. Также демонстрируют приличные темпы небольшие магазины, например, 12 STOREEZ, N.O.M.I и Emka. Справедливости ради отмечу, что рост показывают не только российские, но и турецкие бренды. Радует то, что цены остались примерно на прежнем уровне», — сказал Шакиров.

Собеседник НСН также назвал сроки возвращения отрасли к доковидному уровню.

«В целом по качественным проектам заполнение произойдет к концу текущего года, а на доковидный уровень получится выйти при нынешнем развитии событий к середине-концу 2024 года», — заявил эксперт.

В заключение собеседник НСН выразил уверенность, что российские ритейлеры окупят занятые торговые точки.

«Напомню, что для иностранных ритейлеров зачастую условия договоров аренды были достаточно щадящими, после ухода зарубежных брендов с российского рынка они не стали более жесткими. К тому же, от многих помещений остался полноценный ремонт, включая торговое оборудование. Например, магазины H&M, покидая Россию, оставили первоклассный ремонт: некоторые магазины с полным набором оборудования проработали всего пару месяцев. Поэтому, естественно, окупаемость будет намного быстрее», — подытожил он.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявил, что компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

