Торговые сети вернули скидки и промоакции на товары
В магазины России после весенней паузы вернулись скидки и промоакции на продукты и непродовольственные товары, говорится в исследовании компании NielsenIQ.
Весной многие торговые сети отказались от скидок из-за сложной ситуации в ретейле, когда из страны «ушли» ряд поставщиков и производителей. Ситуация переломилась в лучшую сторону осенью, а в третьем квартале этого года доля товаров со скидкой превысила показатели июля-сентября 2021 года.
Всего с октября 2021 по сентябрь 2022 года доля промоакций на товары повседневного спроса упала на пять процентов.
Чтобы сэкономить свои деньги в «черную пятницу», россиянам нужно мониторить цены товаров и составить список необходимых покупок перед началом распродаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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