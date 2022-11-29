Торговые сети вернули скидки и промоакции на товары

Весной многие торговые сети отказались от скидок из-за сложной ситуации в ретейле, когда из страны «ушли» ряд поставщиков и производителей. Ситуация переломилась в лучшую сторону осенью, а в третьем квартале этого года доля товаров со скидкой превысила показатели июля-сентября 2021 года.

Всего с октября 2021 по сентябрь 2022 года доля промоакций на товары повседневного спроса упала на пять процентов.

Чтобы сэкономить свои деньги в «черную пятницу», россиянам нужно мониторить цены товаров и составить список необходимых покупок перед началом распродаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

