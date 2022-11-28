Аналитики МегаФона отметили выросший в 3 раза интерес россиян к распродажам

Интерес россиян к распродажам в «Черную пятницу» увеличился за год в три раза. Примечательно, что доля мужчин, которые проявили интерес к распродажам, выросла с 30 до 40 процентов. Чаще всего они покупали электронику и бытовую технику. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучившие большие данные.



«Мобильный интернет-трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах в период акции был в 3,3 раза выше по сравнению с акцией в 2021 году», - сообщили в компании. «Черная пятница» остается популярной распродажей. В исследовании МегаФона говорится, что объем использованного мобильного трафика в этот период на 10% опередил результаты Дня шопинга 11.11.

Чаще всего на распродаже покупалась одежда и обувь, на втором месте оказались книги, на третьем – ювелирные украшения.



В интернет-магазине МегаФона количество заказов во время акции увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Больше половины всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

