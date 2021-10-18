Российский миллиардер назвал Сочи «дырой»
Совладелец корпорации «Технониколь», российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что между отдыхом в Турции и Сочи несомненно выбрал бы поездку за границу, сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара».
Бизнесмен, посетивший Сочи, считает, что побывал не на курорте, а в «дыре». В частности, его возмутило плохое состояние пляжей, а также набережная.
«Прошёлся по набережной... Там как будто бы стройка идёт. Этот чёрный песок. Я не понимаю, это какое-то несчастье», - заявил Рыбаков.
Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что 26% россиян намерены провести ноябрьские праздники дома, а 7% планируют уехать за границу, сообщает RT.
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