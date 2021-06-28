Титов предложит президенту РФ меры по улучшению положения малого бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представит главе государства Владимиру Путину спецдоклад о проблемах малого и среднего предпринимательства в стране и пути их решения, сообщает РИА Новости.

Бизнесмены предложили изменить «правила игры» для предпринимателей

Как следует из документа, в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, которые помогут создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того, чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики России.

Как отметил Титов, главные меры, которые, по мнению бизнесменов, могут способствовать росту экономики - снижение налоговой нагрузки, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, снижение административного давления на бизнес.

Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям изменить «правила игры» для бизнеса. Он отметил, что можно изменить законодательные требования или поговорить с конкретными людьми, чтобы принять решения по развитию бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭкономикаПредпринимательствоБизнесБорис Титов
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