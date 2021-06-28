Титов предложит президенту РФ меры по улучшению положения малого бизнеса

Как следует из документа, в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, которые помогут создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того, чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики России.

Как отметил Титов, главные меры, которые, по мнению бизнесменов, могут способствовать росту экономики - снижение налоговой нагрузки, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, снижение административного давления на бизнес.

Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям изменить «правила игры» для бизнеса. Он отметил, что можно изменить законодательные требования или поговорить с конкретными людьми, чтобы принять решения по развитию бизнеса.

