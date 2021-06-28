Титов предложит президенту РФ меры по улучшению положения малого бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представит главе государства Владимиру Путину спецдоклад о проблемах малого и среднего предпринимательства в стране и пути их решения, сообщает РИА Новости.
Как следует из документа, в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, которые помогут создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того, чтобы сделать малое и среднее предпринимательство драйвером роста экономики России.
Как отметил Титов, главные меры, которые, по мнению бизнесменов, могут способствовать росту экономики - снижение налоговой нагрузки, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, снижение административного давления на бизнес.
Ранее совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям изменить «правила игры» для бизнеса. Он отметил, что можно изменить законодательные требования или поговорить с конкретными людьми, чтобы принять решения по развитию бизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 538 / сут.
Умерли
133 тыс.+599 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 728 / сут.
- Лавров сообщил, почему ЕС «похоронил» идею саммита с РФ
- Вильфанд сообщил, когда закончится экстремальная жара
- Титов предложит президенту РФ меры по улучшению положения малого бизнеса
- Аналитик сообщила, когда начинать продавать доллары и евро
- С 28 июня возобновляется авиасообщение с восемью странами
- Перечислены самые агрессивные виды рака
- Трамп: Россия унижает США при Байдене
- Составлен список продуктов, которые можно есть после истечения срока годности
- Бельгия – в четвертьфинале Евро-2020, Португалия и Роналду – едут домой
- Чехия обыгрывает Нидерланды и выходит в четвертьфинал Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru