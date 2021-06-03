Бизнесмены предложили изменить «правила игры» для предпринимателей
Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям изменить «правила игры» для бизнеса, пишет Lenta.ru.
Он отметил, что можно изменить законодательные требования или поговорить с конкретными людьми, чтобы принять решения по развитию бизнеса, сообщил портал News.ru. О каких именно изменениях идет речь, Евтушенков не рассказал, пишет ФАН. «Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно», — подчеркнул предприниматель.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что жадность бизнесменов стала одной из основных причин роста цен на продукты. Он отметил, что подняли внутренние цены вслед за мировыми, чтобы не терять выгоду.
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