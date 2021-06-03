Бизнесмены предложили изменить «правила игры» для предпринимателей

Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков предложил российским властям изменить «правила игры» для бизнеса, пишет Lenta.ru.

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Он отметил, что можно изменить законодательные требования или поговорить с конкретными людьми, чтобы принять решения по развитию бизнеса, сообщил портал News.ru. О каких именно изменениях идет речь, Евтушенков не рассказал, пишет ФАН. «Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно», — подчеркнул предприниматель.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что жадность бизнесменов стала одной из основных причин роста цен на продукты. Он отметил, что подняли внутренние цены вслед за мировыми, чтобы не терять выгоду.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БизнесАФК "Система"Евгений Евтушенко
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