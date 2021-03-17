Титов: Наблюдается резкий рост числа убыточных предприятий в России
Резко увеличилось количество убыточных предприятий в России, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
По его словам, убытки в результате эпидемии COVID-19 и других экономических проблем превысили 3 трлн рублей. Количество убыточных предприятий выросло на 30 процентов.
«Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу», - сказал Титов. Среди внедряемых для оказания помощи бизнесу мер - трехпроцентный кредит.
Ранее уполномоченный направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки российского бизнеса, пострадавшего от COVID-19. К примеру, по налоговой амнистии для ряда компаний. Так, в частности, он призвал признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019-ым.
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