Титов: Наблюдается резкий рост числа убыточных предприятий в России

Резко увеличилось количество убыточных предприятий в России, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По его словам, убытки в результате эпидемии COVID-19 и других экономических проблем превысили 3 трлн рублей. Количество убыточных предприятий выросло на 30 процентов.

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«Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу», - сказал Титов. Среди внедряемых для оказания помощи бизнесу мер - трехпроцентный кредит.

Ранее уполномоченный направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки российского бизнеса, пострадавшего от COVID-19. К примеру, по налоговой амнистии для ряда компаний. Так, в частности, он призвал признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019-ым.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БизнесПредпринимателиБорис Титов
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