Титов: Наблюдается резкий рост числа убыточных предприятий в России

«Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу», - сказал Титов. Среди внедряемых для оказания помощи бизнесу мер - трехпроцентный кредит.

Ранее уполномоченный направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки российского бизнеса, пострадавшего от COVID-19. К примеру, по налоговой амнистии для ряда компаний. Так, в частности, он призвал признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019-ым.

