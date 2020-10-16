Тиньков пообещал купить «г...но-Яндекс», объяснив отказ от сделки
Предприниматель Олег Тиньков объяснил, почему принял решение отказаться от сделки с «Яндексом» по банку «Тинькофф». В специальном послании сотрудникам кредитной организации он рассказал, что изначальное соглашение о слиянии переросло в продажу банка IT-компании.
По словам бизнесмена, в результате предполагаемого слияния с «Яндексом», он хотел создать самую большую частную компанию в России, однако теперь эти планы оказались в повешенном состоянии. «Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!» — цитирует Ura.ru бизнесмена.
Тиньков подчеркнул, что «Тинькофф» не будет продан и компании МТС, слухи о чём появились в сети.
По мнению предпринимателя, его банк сам сумеет расшириться до 20 миллионов клиентов, миллиарда долларов прибыли и более 10 миллиардов долларов капитализации.
Стороны в конце сентября сообщали о достижении принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. Правда уже тогда они предупреждали, что речи о финальной договорённости пока не идёт, отмечает News.ru.
После заявления о разрыве сделки с «Яндексом» акции головной компании «Тинькофф-банка» TCS Group на Мосбирже упали более, чем на 7 %. «Яндекс» терял 4,1%.
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