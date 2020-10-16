Тиньков пообещал купить «г...но-Яндекс», объяснив отказ от сделки

Предприниматель Олег Тиньков объяснил, почему принял решение отказаться от сделки с «Яндексом» по банку «Тинькофф». В специальном послании сотрудникам кредитной организации он рассказал, что изначальное соглашение о слиянии переросло в продажу банка IT-компании.

По словам бизнесмена, в результате предполагаемого слияния с «Яндексом», он хотел создать самую большую частную компанию в России, однако теперь эти планы оказались в повешенном состоянии. «Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!» — цитирует Ura.ru бизнесмена.

Тиньков подчеркнул, что «Тинькофф» не будет продан и компании МТС, слухи о чём появились в сети.