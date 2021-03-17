Тиньков назвал имена будущих российский миллиардеров

В первую тройку самых богатых россиян войдут Павел Дуров, Николай Сторонский и братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Об этом заявил предприниматель Олег Тиньков во время конференции в Clubhouse, пишет «Москва 24».

Перечисленные Тиньковым предприниматели уже считаются долларовыми миллиардерами. Состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 млрд долларов, братьев Бухманов – по 3,1 млрд долларов у каждого и 1,1 млрд долларов у Николая Сторонского.

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Тиньков выступил за развитие мобильных приложений для бизнеса. По его словам, с помощью них можно развить свое дело и значительно увеличить прибыль.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МиллиардерыПредприниматели
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