Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить 100 млн долларов убытков

Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc, передает «Телеканал 360». Отмечается, что уведомления также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие топ-менеджеры, а также юристы TON.

Инвесторы дают Telegram на возмещение ущерба две недели. Как пишет Forbes, пока основное место для судебного разбирательства – Великобритания, однако затем могут появиться и другие юрисдикции.

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейны-платформы TON в мае 2020 года. Общая сумму инвестиций проекта составила 1,7 млрд долларов.



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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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