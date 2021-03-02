Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить 100 млн долларов убытков
Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc, передает «Телеканал 360». Отмечается, что уведомления также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие топ-менеджеры, а также юристы TON.
Инвесторы дают Telegram на возмещение ущерба две недели. Как пишет Forbes, пока основное место для судебного разбирательства – Великобритания, однако затем могут появиться и другие юрисдикции.
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейны-платформы TON в мае 2020 года. Общая сумму инвестиций проекта составила 1,7 млрд долларов.
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