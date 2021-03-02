Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить 100 млн долларов убытков

Инвесторы фонда Da Vinci Capital отправили Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc, передает «Телеканал 360». Отмечается, что уведомления также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие топ-менеджеры, а также юристы TON.

Инвесторы дают Telegram на возмещение ущерба две недели. Как пишет Forbes, пока основное место для судебного разбирательства – Великобритания, однако затем могут появиться и другие юрисдикции.