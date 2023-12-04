«Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах
«Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах для физлиц. Об этом говорится в сообщении банка.
«Теперь клиентам - физическим лицам "Тинькофф" доступны переводы в реалах по реквизитам счета во все банки Бразилии», — указали в кредитной организации.
Услуга бесплатна для пользователей с подпиской Premium или Private, в остальных случаях взимается комиссия 60 реалов. Для осуществления перевода необходимо обратиться в поддержку (через чат или по звонку).
Ранее «Тинькофф» ввел комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, напоминает RT.
Между тем кредитная организация запретила сотрудникам работать удаленно во всех странах, кроме России, Белоруссии, Армении и Казахстана, пишет Ura.ru. Ограничения связаны в том числе с необходимостью обезопасить данные.
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