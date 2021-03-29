«Тинькофф» направил иск к МТС в суд

Банк «Тинькофф» подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Мобильные телесистемы» (МТС) на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Третьей стороной по делу заявлена Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Согласно исковому заявлению, «Тинькофф» требует возмещение убытков, полученных из-за доминирующего положения МТС на рынке и установления монопольно высокой цены на смс-рассылки.

ФАС в мае 2019 года выявила нарушения у МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и Tele2, связанные с увеличением цен на смс-рассылки. В исковом заявлении указано, что МТС продолжила завышать цены после получения предписаний от ФАС.

