«Тинькофф» и «Яндекс» попались на крючок ЦБ из-за сорванной сделки

Банк России проинспектирует обстоятельства сорвавшейся сделки по приобретению «Яндексом» «Тинькофф Банка» на предмет возможных признаков инсайдерской торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Он уточнил, что о наличии таких признаков или о выявлении подозрительных операций регулятор проинформирует только после окончания расследования, чтобы не оказать влияние на биржевые котировки, отмечает RT.

О том, что сделка между «Яндексом» и «Тинькофф Банком» на сумму $5,48 миллиарда сорвалась, стало известно сегодня. Основатель кредитной организации, предприниматель Олег Тиньков объяснил это тем, что изначально речь шла об объединении двух структур, однако в итоге всё вылилось в покупку и поглощение банка IT-компанией.

В свою очередь в «Яндексе» озвучили свою версию срыва сделки. В письме управляющего директора этой группы компаний Тиграна Худавердяна утверждается, что Олег Тиньков постоянно выдвигал новые требования, передает «360». В «Яндексе» отметили в связи с этим, что не удивлены решением бизнесмена выйти из сделки.

