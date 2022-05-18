Тинькофф банк блокирует переводы физлицам при упоминании Украины в сообщении

В мобильном приложении Тинькофф банка не удается отправить перевод физическим лицам, если в сообщении отправителю упомянуть Украину.

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При попытке такого перевода с сообщением, связанным с Украиной, всплывает уведомление: «Сообщение получателю должно соответствовать назначению перевода. Измените сообщение для получателя».

Причем, при отправке любого другого сообщения, не связанного с украинской тематикой, проблем не возникает.

На данный момент в других банках подобных проблем не было выявлено.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:УкраинаБанкиМобильное Приложение
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