Тинькофф банк блокирует переводы физлицам при упоминании Украины в сообщении
В мобильном приложении Тинькофф банка не удается отправить перевод физическим лицам, если в сообщении отправителю упомянуть Украину.
При попытке такого перевода с сообщением, связанным с Украиной, всплывает уведомление: «Сообщение получателю должно соответствовать назначению перевода. Измените сообщение для получателя».
Причем, при отправке любого другого сообщения, не связанного с украинской тематикой, проблем не возникает.
На данный момент в других банках подобных проблем не было выявлено.
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