Тинькофф банк блокирует переводы физлицам при упоминании Украины в сообщении

При попытке такого перевода с сообщением, связанным с Украиной, всплывает уведомление: «Сообщение получателю должно соответствовать назначению перевода. Измените сообщение для получателя».

Причем, при отправке любого другого сообщения, не связанного с украинской тематикой, проблем не возникает.

На данный момент в других банках подобных проблем не было выявлено.



