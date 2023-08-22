Тимати заявил о желании приобрести сеть Domino's Pizza в России
Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в своих соцсетях заявил, что не против, совместно с ресторатором Антоном Пинским, приобрести сеть Domino's Pizza в России.
Музыкант попросил руководство компании связаться с ним для обсуждения данного вопроса.
«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», – написал Тимати.
Ранее компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, объявила о начале процедуру банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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