Тимати заявил о желании приобрести сеть Domino's Pizza в России

Музыкант попросил руководство компании связаться с ним для обсуждения данного вопроса.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», – написал Тимати.

Ранее компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, объявила о начале процедуру банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

