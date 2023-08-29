СМИ: Тимати и Антон Пинский купили сеть Domino's Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели активы пиццерии Domino's Pizza в России. Об этом сообщил ресторатор Дмитрий Левицкий в Телеграм-канале ReBro.

Сообщается, что 30 августа состоится презентация предстоящего ребрендинга проекта.

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22 августа Тимати в своих соцсетях заявил, что не против, совместно с ресторатором Антоном Пинским, приобрести сеть Domino's Pizza в России. Тогда музыкант попросил руководство компании связаться с ним для обсуждения данного вопроса.

Ранее ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» приобрели все активы Starbucks в России. Новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали ее в Stars Coffee, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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