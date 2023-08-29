СМИ: Тимати и Антон Пинский купили сеть Domino's Pizza

22 августа Тимати в своих соцсетях заявил, что не против, совместно с ресторатором Антоном Пинским, приобрести сеть Domino's Pizza в России. Тогда музыкант попросил руководство компании связаться с ним для обсуждения данного вопроса.

Ранее ресторатор Антон Пинский, певец Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» приобрели все активы Starbucks в России. Новые владельцы сети кофеен Starbucks переименовали ее в Stars Coffee, передает «Радиоточка НСН».

