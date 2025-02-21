Tesla отзывает более 376 тысяч машин

Уточняется, что речь идет о некоторых автомобилях Model 3 и Model Y 2023 года выпуска с программным обеспечением версии до 2023.38.4. В материале говорится, что печатная плата электронного усилителя рулевого управления может перенапрягаться, из-за чего нарушается управление рулем.

В связи с этим компания планирует отозвать 376 241 автомобиль. В релизе отмечается, что Tesla разошлет уведомления об этом 25 марта.

Ранее компания «Каи Рус», которая является официальным представителем китайской марки Kaiyi на российском рынке, объявила об отзыве почти 20 тысяч автомобилей бренда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

