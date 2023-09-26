Свыше 150 столичных предприятий заключили договоры с иностранными партнерами

Более 150 московских компаний подписали торговые соглашения с заграничными партнерами при поддержке столичных властей, свыше трети из них стали экспортерами впервые. Исполняющая обязанности заместителя мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что объем поддержанного Москвой экспорта составил более 3,6 млрд рублей.

Всего благодаря деятельности Московского экспортного центра (МЭЦ) и выделенных им грантам и субсидиям на 307 млн рублей с 2022 года договоры с партнерами из 26 дружественных стран заключили 313 предприятий. Суммарный же объем поддержанного экспорта составляет порядка 6,9 млрд рублей. Субсидии МЭЦ помогают компенсировать часть затрат на патенты, сертификацию систем менеджмента и продукции, а также транспортировку за рубеж и адаптацию товаров.

Кроме того, в 2022 году состоялись 20 бизнес-миссий, 12 очных выставок и свыше 3400 встреч в формате Match-making (налаживания полезных бизнес-контактов).

Для помощи предпринимателям в подготовке МЭЦ организует профильные акселераторы, финансируя 85% стоимости участия. Также проводятся семинары Школы экспортера и тематические вебинары: их участниками в 2022 году стали не менее 4000 столичных бизнесменов. Кроме того, МЭЦ оплачивает создание и заполнение аккаунта московских предприятий на маркетплейсах Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Ожидается появление новых проектов в Африке и в Турции в 2023 году.

В программе «Сделано в Москве» могут принимать участие не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели и самозанятые. Основным условием является то, что столица должна быть местом регистрации бизнеса, оказания услуг или изготовления товаров.

Москва предоставляет участникам «Сделано в Москве» бесплатное продвижение и размещение на портале Сделановмоскве.рф. Также участники программы могут бесплатно использовать товарный знак «Сделано в Москве» при продаже и изготовлении продукции. Кроме того, ожидается открытие в ряде московских торговых центров магазинов «Сделано в Москве».

