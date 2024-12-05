SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам

Он отметил, что это позволит пользоваться связью в удаленных районах или при чрезвычайных ситуациях, когда повреждена наземная инфраструктура. Согласно данным, пропускная способность канала сейчас составляет порядка 10 Мбит/с, однако будущие спутники планируется сделать более производительными.

SpaceX и оператор T-Mobile летом 2022 года анонсировали проект по запуску спутникового интернета на смартфонах и заявили о планах запустить его в 2023 году. В рамках проекта разрабатывается система Direct to Cell, с ее помощью станет возможным прямое подключение телефонов без использования дополнительных устройств к сети спутников, передает «Радиоточка НСН».

