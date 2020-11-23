Судовладельцев заставят платить за прохождение каналов
За прохождение участков внутренних водных путей, где модернизируется инфраструктура, планируют ввести плату. Об этом заявил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай во время форума «Транспортная неделя 2020».
Предполагается, что плата будет взиматься за конкурентную услугу, предоставляемую судовладельцам. В связи с этим планируется, что платить придется за те участки, на которых будут проведены масштабные работы по строительству гидротехнических сооружений и улучшатся условия судоходства, передает РИА Новости.
Пошивай пояснил, что за счёт увеличения объёмов грузовых перевозок на модернизированных участках судовладельцы получат более высокую прибыль.
Он добавил, что плата будет введена и за использование электронных навигационных карт на базе системы «ГЛОНАСС». Цена такой системы составит от 50 до 100 тысяч рублей с одного судна.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что объём переработки грузов в морских портах России по итогам семи месяцев текущего года уменьшился на 2,1% и составил 474,77 млн тонн, передает RT. В ведомстве пояснили, что снижение произошло впервые за 24 года, связано это с экономическим кризисом на фоне карантинных мер из-за пандемии коронавируса.
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