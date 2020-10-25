МЧС опубликовало видео после взрыва на танкере в Азовском море

МЧС РФ разместило видеоролик после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.

Спасатели показали последствия инцидента, из-за которого оказалась сильно повреждена палуба судна – она поднята взрывом и свешивается за борт.

Напомним, накануне танкер «Генерал Ази Асланов» взорвался в Азовском море в начале Керченского пролив. Трое членов экипажа оказались выброшены за борт, операция по их поиску продолжается. Еще десять человек взяло на борт судно «Сириус», которое оказалось поблизости.

По сведениям Росморречфлота, танкер не был груженым и следовал в Ростов-на-Дону. По предварительной оценке, причиной инцидента стали пары нефтепродуктов.

