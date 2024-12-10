Суд взыскал с Euroclear Bank $6,4 млн в пользу Сбербанка

Отмечается, что суд полностью удовлетворил заявление о взыскании денежных сумм, заблокированных депозитарием на трех счетах Сбербанка в Euroclear Bank, а также процентов по ним за пользование чужими средствами на 1 октября текущего года и по дату исполнения обязательств.

Всего с бельгийского депозитария взыскали свыше 688 млн рублей по нынешнему курсу.

В 2022 году страны Европы ввели санкции против Национального расчётного депозитария, деньги и ценные бумаги клиентов из РФ оказались заблокированы в европейских Euroclear и Clearstream. В частности, Сбербанк не смог перевести средства из бельгийского депозитария в другие банки: организация направила несколько соответствующих распоряжений, однако они не были исполнены.

