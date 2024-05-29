Суд взыщет с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»
Суд принял решение о взыскании с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса», следует из картотеки.
Суд решил изменить обеспечительные меры по иску, снимая арест с имущества, счетов и ценных бумаг в Deutsche Bank, и наложив арест на денежные средства на счетах ООО «Дойче Банк» на сумму в €238,6 млн или эквивалентную сумму в рублях.
В мае и июне 2022 года компания Linde, которая действовала в качестве EPC-подрядчика и поставщика оборудования для проекта в Усть-Луге, уведомила «Русхималюанс» о временной приостановке выполнения работ по контракту из-за санкций со стороны Европейского союза.
Российская компания не согласилась с таким решением, заявив, что санкции не затрагивают выполнение контрактных обязательств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru