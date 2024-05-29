Суд взыщет с Deutsche Bank €238 млн по иску «Русхимальянса»

В мае и июне 2022 года компания Linde, которая действовала в качестве EPC-подрядчика и поставщика оборудования для проекта в Усть-Луге, уведомила «Русхималюанс» о временной приостановке выполнения работ по контракту из-за санкций со стороны Европейского союза.

Российская компания не согласилась с таким решением, заявив, что санкции не затрагивают выполнение контрактных обязательств, передает «Радиоточка НСН».

