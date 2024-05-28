Суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Deutsche Bank на 240 млн евро

В материале уточняется, что иск удовлетворен частично. Также с ответчика будет взыскана неустойка в размере €479 514 с даты подачи иска.

Помимо этого, РХА выразил требование обратить взыскание на долю участия Deutsche Bank в «Дойче Банк» и «Технологическом центре Дойче Банка».

Ранее стало известно, что суд арестовал активы Deutsche Bank. Это было сделано по заявлению РХА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

