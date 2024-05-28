Суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Deutsche Bank на 240 млн евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО «Русхимальянс» (РХА, это один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие «РусГазДобычи» и «Газпрома» — прим. НСН) о взыскании с Deutsche Bank задолженности по банковской гарантии в размере €238 млн. Об этом сообщил «Интерфакс».
В материале уточняется, что иск удовлетворен частично. Также с ответчика будет взыскана неустойка в размере €479 514 с даты подачи иска.
Помимо этого, РХА выразил требование обратить взыскание на долю участия Deutsche Bank в «Дойче Банк» и «Технологическом центре Дойче Банка».
Ранее стало известно, что суд арестовал активы Deutsche Bank. Это было сделано по заявлению РХА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
- Экс-мэр Магаса Аушев объявлен в розыск
- Глава австрийской OMV заявил об отсутствии планов по отказу от российского газа
- Дания отказалась признать Палестину как государство
- Пострадавшую от паводка жительницу Орска оштрафовали за призыв к митингу
- Минсельхоз прогнозирует урожай черешни в России на уровне прошлого года
- АвтоВАЗ представит новую модель Lada Iskra 5 июня
- Адвокат заявил, что с экс-депутата Рашкина сняли судимость
- «Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой
- Суд оштрафовал тульского пенсионера на 15 тысяч за убийство кота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru