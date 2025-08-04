Суд в Вене разрешил взыскать с России €120 миллионов в пользу «Нафтогаза»

Районный суд Вены удовлетворил ходатайство «Нафтогаза Украины» о принудительном исполнении арбитражного решения против России, дав компании право взыскать с российской стороны более €120 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба украинского газового холдинга.

Речь идет о компенсации за утрату активов в Крыму после его присоединения к России в 2014 году. По решению суда, под ограничения попали более 20 объектов российской недвижимости на территории Австрии. Они могут быть реализованы через аукцион в пользу «Нафтогаза».

«Нафтогаз» начал импорт газа из-за дефицита в хранилищах

Иск был подан в 2016 году, когда украинская сторона инициировала арбитраж с требованием возместить ущерб за утрату энергетической инфраструктуры в Крыму.

В перечень активов входят месторождения, буровые платформы, газотранспортные объекты и сотни миллионов кубометров газа в подземных хранилищах. По утверждению «Нафтогаза», действия Москвы нарушили двустороннее соглашение о защите инвестиций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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