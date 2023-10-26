Суд в Польше утвердил отмену штрафов для «Газпрома» по «Северному потоку-2»

Суд отклонил жалобу UOKiK на вердикт суда первой инстанции, пишет RT. В прошлом году он провел разбирательство по делу о штрафе для «Газпрома», Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Суд отклонил наложенные взыскания на сумму более 29 млрд злотых ($7,2 млрд) для российского концерна и более 234 млн злотых (около $58 млн) для других компаний-участников.

UOKiK обвинял «Газпром» в нарушении польского антимонопольного законодательства. По данным регулятора, компания якобы без предварительного согласия UOKiK заключила финансовую сделку с пятью партнерами, что в результате могло привести к ограничению конкуренции. Также польское управление помешало компаниям создать единого оператора для строительства газопровода, и финансирование проекта проводилось через кредиты, а не совместные предприятия.

