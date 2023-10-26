Суд в Польше утвердил отмену штрафов для «Газпрома» по «Северному потоку-2»
Апелляционный суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), которое в 2020 году наложило их на участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2» компании, в том числе российский «Газпром». Об этом пишет газета Puls Biznesu.
Суд отклонил жалобу UOKiK на вердикт суда первой инстанции, пишет RT. В прошлом году он провел разбирательство по делу о штрафе для «Газпрома», Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Суд отклонил наложенные взыскания на сумму более 29 млрд злотых ($7,2 млрд) для российского концерна и более 234 млн злотых (около $58 млн) для других компаний-участников.
UOKiK обвинял «Газпром» в нарушении польского антимонопольного законодательства. По данным регулятора, компания якобы без предварительного согласия UOKiK заключила финансовую сделку с пятью партнерами, что в результате могло привести к ограничению конкуренции. Также польское управление помешало компаниям создать единого оператора для строительства газопровода, и финансирование проекта проводилось через кредиты, а не совместные предприятия.
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