Кабмин рассмотрит сделки по продаже активов Hyundai и Volkswagen в РФ
Комиссия правительства по иностранным инвестициям рассмотрит сделки по продаже российских активов компаний Hyundai и Volkswagen. Об этом пишет издание «Коммерсант».
По данным источников, на заводе Volkswagen в Калуге будут собирать китайские автомобили Chery.
На активы Hyundai претендуют казахстанские игроки. Компания потеряла от обесценивания российских активов более 10 миллиардов рублей.
«Сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen близки к завершению и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям», - сообщило издание.
Вице-президент Ассоциации Александр Казаченко рассказал «Радиоточке НСН», какие автомобили за год сильнее всего подорожали в ремонте и обслуживании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru