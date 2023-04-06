Кабмин рассмотрит сделки по продаже активов Hyundai и Volkswagen в РФ

По данным источников, на заводе Volkswagen в Калуге будут собирать китайские автомобили Chery.

На активы Hyundai претендуют казахстанские игроки. Компания потеряла от обесценивания российских активов более 10 миллиардов рублей.

«Сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen близки к завершению и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям», - сообщило издание.

Вице-президент Ассоциации Александр Казаченко рассказал «Радиоточке НСН», какие автомобили за год сильнее всего подорожали в ремонте и обслуживании.

