Суд признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом
Столичный Арбитражный суд признал банкротом АО «Ральф Рингер» — головную структуру производителя и продавца обуви Ralf Ringer. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявление о банкротстве компании подало подмосковное ООО «Стивали», суд принял его к рассмотрению в июне прошлого года. «Ральф Рингер» арендовало помещения у заявителя и задолжало организации около 20 млн рублей за период с июля 2019-го по август 2022 года. В минувшую пятницу прошло заседание по проверке обоснованности иска. Суд постановил признать должника банкротом и начать конкурсное производство.
Ранее столичная прокуратура направила в суд уголовное дело против гендиректора компании Ralf Ringer и его пособника об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 588 млн рублей. По данным правоохранителей, фигуранты использовали реквизиты и сведения о расчетных счетах аффилированных организаций, внесли в налоговые декларации ложную информацию о взаимоотношениях с подконтрольной компанией и не уплатили налоги на добавленную стоимость за 2015-2017 годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru