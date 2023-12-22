«Выстрел в ногу»: Основатель «Рольфа» оценил передачу акций Росимуществу
Передача акций компании «Рольф» под управление Росимущества — «правовой беспредел» и «выстрел в ногу» государству, считает основатель и владелец организации Сергей Петров. Об этом он заявил в беседе с РБК.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» под временное управление Росимущества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел», — указал Петров.
Владелец автодилера задался вопросом, как ожидаемые сейчас инвесторы в Азии будут вкладывать в Россию и «как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно». По словам Петрова, он намерен проконсультироваться с юристами по поводу обращений в международные суды.
Также владелец «Рольфа» добавил, что не знает о ситуации с расследованием уголовного дела в отношении него, живущего в Европе бизнесмена это «не интересует».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru