СМИ: Производитель кофе Jacobs может сменить название бренда в России

Производитель кофе Jacobs, нидерландская компания JDE Peet’s, может отказаться от использования бренда в России, местное подразделение предприятия обсуждает варианты изменения названия. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

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Решение связано с ограничениями на продвижение западной продукции в РФ, пишет Ura.ru.

По данным издания, бренд Jacobs могут переименовать в Monarch или Milicano. Окончательное решение об изменении названия марки пока не принято, отмечает RT.

После начала специальной военной операции на Украине JDE прекратила инвестиции в рекламу, продвижение глобальных брендов в России. При этом нидерландский производитель выразил готовность обеспечивать потребителей в РФ через местное подразделение и поощрял самостоятельное развитие «дочки».

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ФОТО: РИА Новости
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