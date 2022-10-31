Суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

Отмечается, что речь идет о задолженности в сделке по строительству завода Hyundai Wia в Петербурге.

Накануне стало известно, что Kia может приостановить производство автомобилей в России. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-президент компании У-Чон Чу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

