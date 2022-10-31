Суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai

Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил обеспечительные меры на средства российской дочерней структуры компании Hyundai в рамках иска к ней петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт».

Таким образом, суд учел опасения истца по поводу возможного ухода компании из России.

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Отмечается, что речь идет о задолженности в сделке по строительству завода Hyundai Wia в Петербурге.

Накануне стало известно, что Kia может приостановить производство автомобилей в России. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-президент компании У-Чон Чу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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