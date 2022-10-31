Суд арестовал средства российской «дочки» Hyundai
Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил обеспечительные меры на средства российской дочерней структуры компании Hyundai в рамках иска к ней петербургской строительной компании «СтройТехИмпорт».
Таким образом, суд учел опасения истца по поводу возможного ухода компании из России.
Отмечается, что речь идет о задолженности в сделке по строительству завода Hyundai Wia в Петербурге.
Накануне стало известно, что Kia может приостановить производство автомобилей в России. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-президент компании У-Чон Чу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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