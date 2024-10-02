Суд арестовал $372 млн на счетах американских банков в России по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Московской области наложил арест на активы в размере $372 млн, размещенные на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, сообщает РИА Новости.

Эти счета открыты в российских подразделениях Ситибанка и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», следует из судебного определения.

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Арестованное имущество стало обеспечительной мерой по иску Генпрокуратуры, направленному против Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Арестованное имущество стало обеспечительной мерой по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направленному против Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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