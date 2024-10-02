Суд арестовал $372 млн на счетах американских банков в России по иску Генпрокуратуры

Арестованное имущество стало обеспечительной мерой по иску Генпрокуратуры, направленному против Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Арестованное имущество стало обеспечительной мерой по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направленному против Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, передает «Радиоточка НСН».

