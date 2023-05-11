Студия Disney лишилась 4 млн подписчиков стримингового сервиса

Студия Walt Disney Co. (США) лишилась 4 млн подписчиков стримингового сервиса за второй финансовый квартал текущего года. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление корпорации.

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Отмечается, что число подписчиков снизилось с 161,8 до 157,8 млн человек. Больше всего подписчиков потерял сегмент Disney+Hotstar, ориентированный на Индию. Выручка студии в расчете на пользователя в нем составила 59 центов по сравнению с 74 центами год назад.

При этом отмечается, что в целом показатель для Disney+ увеличился с $3,93 до $4,44 благодаря росту стоимости подписки без рекламы. Квартальная выручка корпорации выросла на 13% и достигла отметки $21,82 млрд.

Ранее Walt Disney приступила к увольнению 7000 сотрудников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
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