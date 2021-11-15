В «Ростехе» назвали стоимость российского бизнес-джета Aurus

Как отметил Чемезов, отечественный джет будет дешевле аналогичной машины от Boeing, которая в зависимости от комплектации будет стоить около $60–65 млн.

«Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета — больше 7 тыс. км, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко», — цитируют главу «Ростеха» Известия.

Самолет оснащен оборудованием для выхода в интернет. Также на борту Aurus можно принять душ прямо во время полета, пишет РИА ФАН.

Чемезов отметил, что российские компании и частные лица уже проявляют интерес к бизнес-джету.

