Строительное подразделение «Мосинжпроекта» победило в конкурсе «Лучшие в России»
Ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект» стало победителем национальной бизнес-премии «Лучшие в России – компании и персоны года».
Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга и Торгово-промышленной палаты РФ. Компанию признали лучшей в номинации «Инжиниринг. Инфраструктурное строительство».
Строительное подразделение «Мосинжпроекта», насчитывающее четыре тысячи специалистов, является ключевым участником важнейших градостроительных проектов Москвы, в том числе, программы расширения сети метро. В 2023 году команда под управлением Константина Маслакова участвовала в запуске Большой кольцевой линии метро и участков Московского скоростного диаметра.
«Большое кольцо - это 70 километров тоннелей и 31 станция метро – это самое протяжённое подземное кольцо в мире... При этом сложнейший мегапроект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 лет», - заявил Маслаков.
По его словам, на объекте трудились более 20 тысяч специалистов, и результат их работы - не только символ технологического прорыва в области метростроения, но и «настоящий трудовой подвиг».
Ранее третий квартал флагманского проекта компании «Донстрой» «Остров» стал лауреатом ежегодной международной премии в сфере девелопмента PROESTATE & TOBY Awards 2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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