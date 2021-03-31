Стратегический совет возьмет руководство соцсетями Mail.ru

С этой целью создан стратегический совет, который возглавил Андрей Рогозов, ранее занимавший пост СЕО «ВКонтакте». В Mail.ru Group он станет вице-президентом по социальным платформам. Стратегический совет будет определять курс развития соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», что позволит эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии.

Рогозов также будет инициировать новые проекты для международного рынка.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственный источники сообщила, что «Сбер» и Mail.ru планируют поделить активы своего совместного предприятия из-за разногласий по стратегии сокращения убытков.

