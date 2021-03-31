Стратегический совет возьмет руководство соцсетями Mail.ru
Российская компания Mail.ru Group изменила подход к управлению социальными сетями, сообщает «РЕН ТВ».
С этой целью создан стратегический совет, который возглавил Андрей Рогозов, ранее занимавший пост СЕО «ВКонтакте». В Mail.ru Group он станет вице-президентом по социальным платформам. Стратегический совет будет определять курс развития соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», что позволит эффективнее распределять ресурсы и быстрее внедрять инновационные технологии.
Рогозов также будет инициировать новые проекты для международного рынка.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственный источники сообщила, что «Сбер» и Mail.ru планируют поделить активы своего совместного предприятия из-за разногласий по стратегии сокращения убытков.
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