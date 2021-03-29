Сбербанк прокомментировал сообщения о разделении активов с Mail.ru
Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru активно и успешно развивается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей кредитной организации.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на собственный источники сообщила, что “Сбер” и Mail.ru планируют поделить активы своего совместного предприятия из-за разногласий по стратегии сокращения убытков. ъ{{related_post_ygi0IL3i9}}
Как пишут «Известия», стоимость совметстных компаний Mail.ru и «Сбера» превышает вложенных в них средства. «Сбербанк» занимается созданием собственной экосистемы, включая цифровые активи Сбер ID, Спасибо, Прайм и други. При этом Mail.ru занимается созданием сложных IT-решений.
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