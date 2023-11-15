Столичный производитель картонной упаковки начал выпускать экологичную тару

Столичный производитель картонной упаковки открыл новую линию, на которой будет выпускать экологичную тару Tetra Top. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Tetra Top – упаковка из натуральных материалов, ее просто утилизировать. Также она заметно продлевает срок годности продуктов благодаря специальным слоям и технологиям производства, защищающим от воздействия солнечных лучей и воздуха.

«Компания «Ламбумиз» начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 миллионов единиц упаковки», – отметил Овчинский.

В 2020 году предприятие закупило автоматический рулонный высекательный пресс для производства заготовок из ламкартона, а также машины для изготовления ланчбоксов и стаканов wok.

В августе 2022-го производитель запустил цех, в котором отходы картонной и полимерной тары перерабатывают. Сейчас их отправляют партнерам, но в будущем компания намерена начать собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы. Вторичный полиэтилен переработают в гранулы, которые добавляют в асфальтовое покрытие.

По словам генерального директора «Ламбумиз» Александра Абалакова, в 2024 году компания намерена получить субсидию для компенсации расходов, связанных с научно-исследовательской деятельность по выпуску новой продукции.

Компания первая в стране начала выпускать картонные коробки Gable Top, став лидером по поставке упаковки на крупнейшие предприятия страны.

