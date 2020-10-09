Столичные власти призвали бизнес к соблюдению «антикоронавирусных» мер

Власти столицы обеспокоены ростом числа случаев заражения COVID-19. В связи с неблагоприятной статистикой они призывают усилить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь, владельцев и сотрудников предприятий сферы услуг.

Так, в эту пятницу, 9 октября, госинспекция по недвижимости провела проверку бизнес-центра "Виктория Плаза", располагающегося по адресу: Бауманская улица, 6с2. В ходе проверки были обнаружены следующие нарушения мер профилактики COVID-19: отсутствие разметки на полу, отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у охраны БЦ, отсутствие санитайзеров и термометров для измерения температуры.

Отмечается, что за весь период действия режима повышенной готовности ведомство провело более 151 тысячи мероприятий, целью которых был контроль за соблюдением социального дистанцирования. По итогам проверок нарушения выявлены более чем у двух с половиной тысяч организаций. 1 665 нарушений пришлось на заведения из сферы индустрии красоты. Специалистами было составлено более тысячи протоколов на общую сумму 73 млн рублей.

В ведомстве сделали акцент на том, что работающие заведения обязаны принять все необходимые меры безопасности, чтобы не подвергать опасности здоровье клиентов, а также не допустить ужесточения ограничений по COVID-19.

